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Силовая мобилизация в Днепре: военкомы избивают мужчину при задержании

Силовая мобилизация в Днепре: военкомы избивают мужчину при задержании

В Днепропетровске сотрудники военного комиссариата силой задержали мужчину, избивая и заталкивая его в микроавтобус.

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