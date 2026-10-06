Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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На Смоленщине резко увеличился детский травматизм на железной дороге

На Смоленщине резко увеличился детский травматизм на железной дороге

Уже зарегистрировано четыре несчастных случая Более 40 мероприятий, которые направлены на предотвращение травматизма несовершеннолетних, провели железнодорожники совместно с представителями транспортной полиции и прокуратуры в Смоленской области.

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