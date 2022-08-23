Косачев назвал заявление Госдепа индульгенцией на теракты украинцев

Американские власти своими заявлениями по сути оправдывают теракты Украины против россиян. К такому выводу пришел вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя слова госсекретаря США Неда Прайса по поводу убийства Дарьи Дугиной.
Американские власти своими заявлениями по сути оправдывают теракты Украины против россиян. К такому выводу пришел вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя слова госсекретаря США Неда Прайса по поводу убийства Дарьи Дугиной.
Свежие комментарии