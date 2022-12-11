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Алексей Ягудин: «Малинин – сверхталант. Есть все фигурное катание, а есть человек, который в данный момент на один шаг впереди»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин оценил итоги финала Гран-при в мужском катании. Накануне победу в Турине одержал Шома Уно, вторым стал Сота Ямамото, третьим – Илья Малинин.

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