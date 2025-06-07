Разработана новаторская технология 3D-печати

Команда ученых и разработчиков из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора (LLNL) создала впечатляющий 3D-принтер для печати смолой, который способен создавать более одного материала из одной и той же смолы.