Разработана новаторская технология 3D-печати

Команда ученых и разработчиков из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора (LLNL) создала впечатляющий 3D-принтер для печати смолой, который способен создавать более одного материала из одной и той же смолы.
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