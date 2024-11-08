У многодетной матери арестовали карту с детскими пособиями

Причиной ареста счетов стал долг за воду из колонки, которой семья не пользуется Многодетная приемная мать из Чалны совершенно случайно узнала, что все ее банковские счета, включая даже кредитную карту, арестованы судебными приставами.
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