В России оценили шансы Трампа урегулировать украинский конфликт за 100 дней

В России оценили шансы президента США Дональда Трампа урегулировать украинский конфликт за 100 дней. Российский политолог Сергей Марков в своем Telegram выразил мнение, что быстро это сделать не получится.
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