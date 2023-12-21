Avia.pro - Новости Новый Кошмар для Семьи Героя: В Кыштыме, Челябинской области, происходит настоящий драматический сюжет, напоминающий о беззаконии девяностых.
Семья парня Z под давлением местных авторитетов вымогателей среди которых полицейский. Помочь некому.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анна Зареченская
Затулина, великого специалиста по мигрантам отправить в отставку. У нас в России есть безработица и хватает тунеядцев. которые не хотят работать. Прошерстить необходимо данных товарищей и заставить работать. Также заставить наших бизнесменов платить нормальные зарплаты и тогда нам не нужны никакие мигранты.
Ответить
12 час.
Георгий Мориц
Полиция коррумпирована!!! Был случай когда сотруднику полиции в личной беседе я сказал что они "крышуют" СНТ, через две недели бухгалтер СНТ в личной беседе выразила своё возмущение по моему высказыванию!!!
Ответить
12 час.
ВБ
Владимир Басов
их не на сво, а на самосуд, если менты их крыщшуют, ночью живьем "закопать" в реччке.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии