Семья парня Z под давлением местных авторитетов вымогателей среди которых полицейский. Помочь некому.

Анна Зареченская Затулина, великого специалиста по мигрантам отправить в отставку. У нас в России есть безработица и хватает тунеядцев. которые не хотят работать. Прошерстить необходимо данных товарищей и заставить работать. Также заставить наших бизнесменов платить нормальные зарплаты и тогда нам не нужны никакие мигранты.

Георгий Мориц Полиция коррумпирована!!! Был случай когда сотруднику полиции в личной беседе я сказал что они "крышуют" СНТ, через две недели бухгалтер СНТ в личной беседе выразила своё возмущение по моему высказыванию!!!