Семья парня Z под давлением местных авторитетов вымогателей среди которых полицейский. Помочь некому.

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Анна Зареченская
Затулина, великого специалиста по мигрантам отправить в отставку.  У нас в России есть безработица и хватает тунеядцев. которые не хотят работать. Прошерстить необходимо данных товарищей и заставить работать. Также заставить наших бизнесменов платить нормальные зарплаты и тогда нам не нужны никакие мигранты.
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12 час.
Георгий Мориц
Полиция коррумпирована!!! Был случай когда сотруднику полиции в личной беседе я сказал что они &quot;крышуют&quot; СНТ, через две недели бухгалтер СНТ в личной беседе выразила своё возмущение по моему высказыванию!!!
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12 час.
ВБ
Владимир Басов
их не на сво, а на самосуд, если менты их крыщшуют, ночью живьем &quot;закопать&quot; в реччке.
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11 час.

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