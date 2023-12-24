НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

138 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tsan tsan
    А что так ? Свидомые больше не хотят на "Абрамсах" проехать по Красной площади ? Надо же, как настроения у кастрюлего...Украина провалит ...
  • tsan tsan
    Действительно, делают бурю в пустом стакане. Более полутора лет назад поставили "умные счётчики" на опорах. Плата уве...Буря в стакане во...
  • Игорь Петров
    Жареные поросята?ВСУ обстреляли св...

Россия перехватила инициативу на Украине по всем фронтам: анализ ситуации на основе данных NYT

Россия перехватила инициативу на Украине по всем фронтам: анализ ситуации на основе данных NYT

Россия перехватила инициативу на Украине по всем фронтам: анализ ситуации на основе данных NYT Ольга ВайленкоСогласно последним данным от американской газеты The New York Times (NYT), Россия активно наращивает свою военную активность на территории Украины, перехватывая инициативу во многих регионах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх