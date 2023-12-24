Россия перехватила инициативу на Украине по всем фронтам: анализ ситуации на основе данных NYT Ольга ВайленкоСогласно последним данным от американской газеты The New York Times (NYT), Россия активно наращивает свою военную активность на территории Украины, перехватывая инициативу во многих регионах.