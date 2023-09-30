Российские военные не позволили диверсантам ВСУ высадиться рядом с Херсоном

ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 сентября, ФедералПресс. Российские военные в Херсонской области не дали силам ВСУ провести высадку на остров Большой Потемкин в устье Днепра под Херсоном«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении пресечена попытка высадки противника на острове Большой Потемкин, уничтожены до 12 военнослужащих ВСУ», – сообщает РИА «Новости».