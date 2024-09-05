Житель Курска помогал украинским националистам сбивать российские БПЛА

Уголовное дело на жителя Курска, который передал полку «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зенитный прожектор для борьбы с российскими беспилотниками, завели правоохранители, 5 сентября сообщает РИА Новости.
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