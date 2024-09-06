Автоэксперт Соловьёв предупредил об опасности поддельного моторного масла

Автомобильный эксперт рассказал, как не испортить двигатель контрафактным моторным маслом.Автоэксперт Евгений Соловьёв рассказал об опасности поддельного моторного масла - заливка в двигатель неизвестно чего может обернуться дорогостоящей "капиталкой".
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