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Автоэксперт Соловьёв предупредил об опасности поддельного моторного масла

Автоэксперт Соловьёв предупредил об опасности поддельного моторного масла

Автомобильный эксперт рассказал, как не испортить двигатель контрафактным моторным маслом.Автоэксперт Евгений Соловьёв рассказал об опасности поддельного моторного масла - заливка в двигатель неизвестно чего может обернуться дорогостоящей "капиталкой".

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