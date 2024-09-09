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Почему Скрудж МакДак — друг Василия, а товарищ Уткин — его враг

Почему Скрудж МакДак — друг Василия, а товарищ Уткин — его враг

В США вытащили из загашников левые мемы восьмилетней давности. Я прикрепил к посту типичный. Мем неуклюже намекает, что распределение богатства в США очень неравное — у богатых невероятно много денег, тогда как у бедных почти нет.

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