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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барабанов забил «Детройту», прервав серию из 10 игр без голов. У него 100 очков в 178 матчах в НХЛ

Барабанов забил «Детройту», прервав серию из 10 игр без голов. У него 100 очков в 178 матчах в НХЛ

Форвард «Сан-Хосе» отличился в матче с «Ред Уингс» (3:5) в регулярном чемпионате НХЛ.  На счету россиянина стало 6 (2+4) очков в 18 играх в текущем сезоне при полезности «минус 13».

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