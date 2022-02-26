Одни звонят, другой симпатизирует: с кем из российских знаменитостей дружит Зеленский

Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Если раньше глава государства был в хороших отношениях со многими российскими артистами, то теперь знаменитостей, с которыми у него осталось хоть какая-то связь, можно сосчитать по пальцам.
Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году. Если раньше глава государства был в хороших отношениях со многими российскими артистами, то теперь знаменитостей, с которыми у него осталось хоть какая-то связь, можно сосчитать по пальцам.
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