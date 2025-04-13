Заявления об отставке президента Украины Владимира Зеленского зазвучали пока не во всей Европе, однако желание убрать украинского лидера есть у ориентированной на США и российскую нефть части европейской элиты.
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