«Лоскутные методы»: власти игнорируют износ контактной сети и закупают троллейбусы

Новосибирский депутат Андрей Гудовский жестко раскритиковал закупку трамваев и троллейбусов. По его мнению, это нецелесообразная трата бюджета, поскольку трамвайная и троллейбусная сети изношены на 100 %.
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