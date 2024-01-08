Женщине надоело, что муж и дети не помогают по дому, и наступил переломный момент

Порой вы просто делаете кому-то одолжение, потом вас снова просят сделать то же самое, потом вас забывают поблагодарить…и все заканчивается тем, что жест доброй воли превращается в вашу рутинную обязанность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии