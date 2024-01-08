Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Женщине надоело, что муж и дети не помогают по дому, и наступил переломный момент

Женщине надоело, что муж и дети не помогают по дому, и наступил переломный момент

Порой вы просто делаете кому-то одолжение, потом вас снова просят сделать то же самое, потом вас забывают поблагодарить…и все заканчивается тем, что жест доброй воли превращается в вашу рутинную обязанность.

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