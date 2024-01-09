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Черкас о письме ветеранов СКА: «Может, Путин сможет повлиять на ситуацию, попросит КХЛ принять меры. Легче обратиться в муниципальные органы, однако многие обращаются к президенту»

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы.

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