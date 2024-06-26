Румыния при помощи НАТО замыслила выдавить Россию из Черноморского бассейна

Румынская стратегия по вытеснению России из Черноморского бассейна носит комплексный и долгосрочный характер и включает в себя многоаспектный подход к партнёрству с оппонентами Москвы не только на Западе (ЕС, НАТО), но и на Востоке (Южная Корея, Япония) .