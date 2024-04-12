Александр Цыбульский поздравил жителей Поморья с Днём космонавтики

12 апреля — общенациональный праздник, символ триумфа отечественной космической науки и техники. В этот день 63 года назад Юрий Гагарин совершил исторический полет, став героем для будущих поколений и примером безграничных возможностей человека.
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