Лига чемпионов (жен). «Локомотив» обыграл «Прометей», московское «Динамо» победило «Либерец», другие матчи

23 ноября стартовал групповой этап женской волейбольной Лиги чемпионов. «Локомотив» обыграл «Прометей» (3-0), московское «Динамо» победило «Либерец» (3-0).

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