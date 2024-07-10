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Рядовой Орлов ликвидировал командира подразделения и минометный расчет ВСУ

Рядовой Орлов ликвидировал командира подразделения и минометный расчет ВСУ

Минобороны РФ Штурмовой отряд, в котором состоял рядовой Артем Орлов, наступал на позиции ВСУ. В ходе боя Орлов точным выстрелом ликвидировал командира отряда украинских националистов, что серьезно облегчило нашим штурмовикам взятие опорного пункта противника.

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