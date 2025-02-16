МИД Украины: Киев надеется на важную роль КНР в достижении мира на Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на встрече с главой МИД Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Киев надеется на важную роль КНР в достижении мира в российско-украинском конфликте.
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