Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

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Каспийский диалог вопреки шторму: Азербайджан и Россия укрепляют связи.

Каспийский диалог вопреки шторму: Азербайджан и Россия укрепляют связи.

Сайт президента Азербайджана В последние недели недруги России и Азербайджана активно продвигают в информационном пространстве повестку, направленную на нагнетание вокруг российско-азербайджанских отношений.

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Комментарии
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SK
Sergey Korotun
Причём все всё если и не полностью знают, но понимают.
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4 час.
Александр Бабин
Имея таких друзей  и врагов не надо
Ответить
2 час.
Виктор Гайдуков
Мышление, жаргон и выводы на уровне работника рынка, а не политика.
Ответить
1 час.
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