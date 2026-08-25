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Орловские новости

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Полковник Мирошкин стал первым замглавы УМВД Орловской области

Полковник Мирошкин стал первым замглавы УМВД Орловской области

Эдуард Мирошкин, служащий в МВД с 1993 года и выпускник Орловского юридического института, возглавил отдел экономической безопасности и теперь стал первым заместителем начальника УМВД по Орловской области.

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