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Певица Седокова призналась, что Меладзе убедил ее сохранить первую дочь

Певица Седокова призналась, что Меладзе убедил ее сохранить первую дочь

Певица Анна Седокова рассказала о том, как отреагировала на свою внезапную беременность в 21 год. Артистка стала героиней выпуска нового шоу «Ой, мамочки».

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