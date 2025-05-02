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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Власти не нашли желающих отловить в Краснокамске собак за 1 млн рублей

В городе Краснокамск Пермского края не нашлось желающих отловить безнадзорных собак. Электронный аукцион, который проводило ГКУ Пермского края «Центр организации закупок», признан несостоявшимся, поскольку на него не поступило ни одной заявки.

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