С актером Юрием Цурило прощаются в Петербурге

На днях стало известно о смерти актера Юрия Цурило, на счету которого десятки ролей в кино и сераилах.
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