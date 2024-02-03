Назван автомобиль, на котором ездит Владимир Путин

МОСКВА, 3 февраля, ФедералПресс. Начальник отдела по связям с прессой и общественностью Гаража особого назначения ФСО РФ Денис Симонов рассказал, на каких автомобилях ездит президент России Владимир Путин.
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