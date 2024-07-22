В Европе призвали ЕС принять поражение Украины и заключить мир с Россией

Владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком призвал страны Европейского союза (ЕС) признать поражение Украины и начать мирные переговоры с Россией для исправления ошибок, допущенных Европой.
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