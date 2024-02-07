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Закон, порядок, государство

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Готовимся к экономии: природный газ протягивают в частные дома Уссурийска

Готовимся к экономии: природный газ протягивают в частные дома Уссурийска

Долгожданный природный газ начали получать жители слободы в Уссурийске. В частных домах специалисты АО "УПТС" устанавливают специальное оборудование и подключают его к магистрали.

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