Frontiers: анализ крови предскажет эффективность лечения артроза

Итальянские ученые из исследовательской больницы IRCCS Humanitas и их коллеги выяснили, что успех лечения остеоартрита коленного сустава инъекциями обогащенной тромбоцитами плазмы крови зависит от исходного иммунного профиля пациента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Президент Болгари...
- Экс-следователь Я...
- МИД Украины: Киев...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым