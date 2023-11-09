В Тверской области отремонтировали 14,6 км дороги Западная Двина – Жарковский 

В Тверской области отремонтирован участок дороги Западная Двина – Жарковский. Работы выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
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