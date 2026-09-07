Максим Лагашкин стал купидоном Ладошкиным и подался в детективы

О чём Столичная кинозвезда и шоумен Максим Ладошкин приезжает в провинциальный Красин, чтобы стать ведущим лотереи банка "Купидом", возглавляемого его знакомым и по совместительству кандидатом в мэры города Аркадием Шмаковым.