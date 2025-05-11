Следующие длительные выходные нас ждут уже в июне. 🇷🇺В связи с Днём России граждане будут отдыхать 4 дня подряд.
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Следующие длительные выходные нас ждут уже в июне. 🇷🇺В связи с Днём России граждане будут отдыхать 4 дня подряд.