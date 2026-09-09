Стало известно, откуда могли долететь БПЛА до ХМАО, где объявили тревогу

Военные эксперты в эксклюзивном комментарии для aif.ru раскрыли, откуда могли долететь беспилотники до Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО).
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