Лучшим дворником Нижнего Новгорода стал Андрей Столяров

В Нижнем Новгороде подвели итоги конкурса на звание лучшего дворника. Как рассказал глава города Юрий Шалабаев в своем телеграмм-канале, им стал представитель профессии из Ленинского района Андрей Столяров.
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