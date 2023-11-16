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Красный Север

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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Ямал сохраняет демографический прирост благодаря региональным мерам поддержки

Ямал сохраняет демографический прирост благодаря региональным мерам поддержки

Демографическая ситуация напрямую связана с национальной безопасностью России, считают в ЛДПР. Председатель партии Леонид Слуцкий заявил о необходимости увеличения населения страны вдвое за ближайшие 50 лет.

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