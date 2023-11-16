Ямал сохраняет демографический прирост благодаря региональным мерам поддержки

Демографическая ситуация напрямую связана с национальной безопасностью России, считают в ЛДПР. Председатель партии Леонид Слуцкий заявил о необходимости увеличения населения страны вдвое за ближайшие 50 лет.
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