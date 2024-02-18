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Огонь артиллерии! Как ВС РФ выбивают боевиков ВСУ с позиций под Артемовском

Огонь артиллерии! Как ВС РФ выбивают боевиков ВСУ с позиций под Артемовском

Российские войска ведут активные боевые действия практически по всему фронту. И сложная для ВСУ ситуация и на разных участках, например под Артемовском, откуда наши подразделения развивают наступление на Часов Яр — крупнейшую перевалочную базу ВСУ на Донбассе.

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