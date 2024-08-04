Лидеры демократов США проведут “круглый стол” с ведущими представителями криптоиндустрии

Камала Харрис готовится “перебить” криптовалютную повестку выборов у Дональда Трампа. Ее предвыборный штаб собрал лидеров демократической партии, которые проведут виртуальный “ круглый стол” с ведущими представителями криптоидустрии.
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