Студенты-аграрии Иркутской области проходят оплачиваемую практику

В 2025 году первая сотня студентов аграрных учебных заведений Иркутской области проходит оплачиваемую практику на предприятиях агропромышленного комплекса региона, среди которых СХАО «Белореченское», ЗАО «Большереченское», СПК «Окинский» и другие крупные хозяйства.