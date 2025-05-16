Студенты-аграрии Иркутской области проходят оплачиваемую практику

В 2025 году первая сотня студентов аграрных учебных заведений Иркутской области проходит оплачиваемую практику на предприятиях агропромышленного комплекса региона, среди которых СХАО «Белореченское», ЗАО «Большереченское», СПК «Окинский» и другие крупные хозяйства.
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