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Вечерний Новосибирск

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Снаряд стал «уловом» рыбака на реке Бердь под Новосибирском

Снаряд стал «уловом» рыбака на реке Бердь под Новосибирском

Подробности сообщили в группе администрации Искитимского район в социальной сети «ВКонтакте». Накануне местный житель решил порыбачить в месте, которое многие называют «долгий мыс», оно расположено между селами Тальменка и Морозово.

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