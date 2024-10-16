Снаряд стал «уловом» рыбака на реке Бердь под Новосибирском

Подробности сообщили в группе администрации Искитимского район в социальной сети «ВКонтакте». Накануне местный житель решил порыбачить в месте, которое многие называют «долгий мыс», оно расположено между селами Тальменка и Морозово.
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