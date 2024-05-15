Андрей Воробьев пообещал выдать жилье детям-сиротам

МОСКВА, 15 мая, ФедералПресс. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с правоохранительными органами совместную работу в сферах экологии, ЖКХ и контроля за предоставлением жилья детям-сиротам.
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