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Пушков объяснил, чем может обернуться встреча Путина и Эрдогана для Запада

Пушков объяснил, чем может обернуться встреча Путина и Эрдогана для Запада

Federation Council of Russia/Globallookpress Недавняя встреча президент России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи заставила Запада серьезно забеспокоиться.

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