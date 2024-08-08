Президент CAMPAO Набалума: Буркина-Фасо может разорвать дипотношения с Киевом

Президент Конфедерации панафриканских ассоциаций и движений стран Западной Африки (CAMPAO) Абдулайе Набалума поделился с газетой «Известия» возможным разрывом дипломатических отношений между Буркина-Фасо и Украиной.
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