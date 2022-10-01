02.10 Как делается музыка? «Звук света» представляет свой новый проект

Наверное, каждый хоть иногда задавался вопросом: как музыканты записывают свою музыку? Сколько времени это занимает, как происходит та магия, с помощью которой рождается композиция, которую, благодаря современным технологиям, мы можем послушать в любой момент, просто нажав кнопку «play» на своём устройстве? Обычно эта тайна остаётся доступной только профессионалам – людям, связавшим свою жизнь с музыкой.