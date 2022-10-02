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«Здорово, что появился такой фильм»: политолог Пашковский о кинокартине «Лучшие в аду»

«Здорово, что появился такой фильм»: политолог Пашковский о кинокартине «Лучшие в аду»

Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Евгений Пашковский выразил надежду на появление в будущем большего числа фильмов, подобных «Лучшим в аду», так как назрела необходимость общего изменения информационной политики.

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