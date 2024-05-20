«Не тронут русского солдата»: в ФРГ предложили безумный план по России

Уничтожение российских ракет и беспилотников над Украиной с территории НАТО не приведет к прямому военному столкновению альянса с Москвой, поскольку это не будет считаться нападением на Россию, пишет корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер.
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