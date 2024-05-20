Русская весна
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Русская весна

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«Не тронут русского солдата»: в ФРГ предложили безумный план по России

«Не тронут русского солдата»: в ФРГ предложили безумный план по России

Уничтожение российских ракет и беспилотников над Украиной с территории НАТО не приведет к прямому военному столкновению альянса с Москвой, поскольку это не будет считаться нападением на Россию, пишет корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер.

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Комментарии
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Михаил Мазнев
Шуллер - пророческая фамилия.
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19 час.
Сергей Андросов
Что гадать, пусть попробуют... один раз. Древесину на гробы им не продавать, пусть в мешках мусорных хоронят.
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15 час.
Serge
Вообще-то &quot;ученик&quot;. Правда, х..ровый.
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8 час.

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