«Не тронут русского солдата»: в ФРГ предложили безумный план по России

Уничтожение российских ракет и беспилотников над Украиной с территории НАТО не приведет к прямому военному столкновению альянса с Москвой, поскольку это не будет считаться нападением на Россию, пишет корреспондент немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер.