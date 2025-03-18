Украина прекратит огонь, если Москва перестанет ставить условия – Зеленский

Владимир Зеленский настаивает на безусловности прекращения огня на Украине. Киев пойдет на это, если Москва откажется от каких бы то ни было оговорок, заявил украинский политик в своем Telegram-канале после телефонной беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.